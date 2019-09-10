Ahırda kendini astı
39 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Kemal G.(45) ahırda kendini iple asarak, yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:57 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, Kemal G.(45) ahırda kendini iple asarak, yaşamına son verdi.
Ailevi sorunları olduğu öne sürülen 2 çocuk babası Kemal G., bugün evinin bitişiğindeki ahırda kendini iple tavana astı. Ahıra gelen yakınları Kemal G.'nin cansız bedenini buldu. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kemal G.'nin cenazesi, otopsi için morga gönderildi.
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