Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü - Son Dakika

Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü

15.11.2020 19:19
Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 100'e yakın büyük baş hayvanın bulunduğu bir ahırda yangın çıktı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 100'e yakın büyük baş hayvanın bulunduğu bir ahırda yangın çıktı. Ahırdaki hayvanları dışarı çıkarmaya çalışan Halil Gel yaralanırken, 2 büyükbaş öldü, 3 hayvan da etkilendi. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 17.30 sularında Kısmalı Yolu Gürköy Mevkii'nde bulunan Halil Gel'e ait büyükbaş hayvan ahırında çıktı. Sahibinin kaynak yaptığı sırada çıktığı iddia edilen yangında alevler, ahırın içerisinde bulunan samanlara sıçradı. Samanların bir anda alev alev yandığını gören ahırın sahibi Halil Gel, müdahale etmek isterken başından hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler, yangını İhbar etmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazöz ve itfaiye eri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 büyükbaş hayvan öldü, 3 hayvanın da etkilendiği görüldü. Ahırda bulunan diğer hayvanlar ise tahliye edildi. Soğutma çalışması yapılan ahır kullanılmaz hale geldi. Yangında büyük maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü
Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü
Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü
Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü
Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü
Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü
Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü

Turgutlu, İtfaiye, Yangın, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye, Rusya karşısında galibiyet peşinde! Millilerin ilk 11'i belli oldu Kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba, oğlunu tüfekle öldürdü Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi         
19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kapalı Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kapalı Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir         
18:46
Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?         
17:54
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı         
17:31
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik         
16:35
Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek         
15:58
PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı         
12:56
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 19:30:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei