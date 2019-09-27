Ahırda yatan büyükbaşlar depremle birlikte böyle ayağa kalktı
49 dakika önce
Arnavutköy'de deprem anında ahırda yatan büyükbaş hayvanların ayağa kalkması kameralara yansıdı.
Arnavutköy Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:20 Kaynak: DHA
'de deprem anında ahırda yatan büyükbaş hayvanların ayağa kalkması kameralara yansıdı. İstanbul
'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Arnavutköy'de de hissedildi. Deprem
anında bir ahırda bulunan güvenlik kamerası da kayıttaydı. Ahırda yatan büyükbaş hayvanların depremle birlikte ayağa kalkması kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
Deprem anı
hayvanların ayağa kalkması
- İstanbul
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