Son Dakika Haberleri: Ahırda yatan büyükbaşlar depremle birlikte böyle ayağa kalktı
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Ahırda yatan büyükbaşlar depremle birlikte böyle ayağa kalktı

49 dakika önce

Arnavutköy'de deprem anında ahırda yatan büyükbaş hayvanların ayağa kalkması kameralara yansıdı.

Ahırda yatan büyükbaşlar depremle birlikte böyle ayağa kalktı, System.String[]

Arnavutköy'de deprem anında ahırda yatan büyükbaş hayvanların ayağa kalkması kameralara yansıdı.
İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Arnavutköy'de de hissedildi. Deprem anında bir ahırda bulunan güvenlik kamerası da kayıttaydı. Ahırda yatan büyükbaş hayvanların depremle birlikte ayağa kalkması kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
Deprem anı
hayvanların ayağa kalkması


- İstanbul
Arnavutköy, İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:20 Kaynak: DHA
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