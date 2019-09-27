Ahırda yatan büyükbaşlar depremle birlikte böyle ayağa kalktı
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Arnavutköy'de ahırda deprem anı kameradaTaylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)Arnavutköy'de deprem anında ahırda yatan büyükbaş hayvanların ayağa kalkması kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:28 Kaynak: DHA
Arnavutköy'de ahırda deprem anı kamerada
Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)
Arnavutköy'de deprem anında ahırda yatan büyükbaş hayvanların ayağa kalkması kameralara yansıdı.
İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Arnavutköy'de de hissedildi. Deprem anında bir ahırda bulunan güvenlik kamerası da kayıttaydı. Ahırda yatan büyükbaş hayvanların depremle birlikte ayağa kalkması kameralara yansıdı.
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