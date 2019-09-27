Son Dakika Haberleri: Ahırda yatan büyükbaşlar depremle birlikte böyle ayağa kalktı
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Ahırda yatan büyükbaşlar depremle birlikte böyle ayağa kalktı

38 dakika önce

Arnavutköy'de ahırda deprem anı kameradaTaylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)Arnavutköy'de deprem anında ahırda yatan büyükbaş hayvanların ayağa kalkması kameralara yansıdı.

Arnavutköy'de ahırda deprem anı kamerada

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)

Arnavutköy'de deprem anında ahırda yatan büyükbaş hayvanların ayağa kalkması kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Arnavutköy'de de hissedildi. Deprem anında bir ahırda bulunan güvenlik kamerası da kayıttaydı. Ahırda yatan büyükbaş hayvanların depremle birlikte ayağa kalkması kameralara yansıdı.

Ahırda yatan büyükbaşlar depremle birlikte böyle ayağa kalktı

Arnavutköy, Deprem, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:28 Kaynak: DHA
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