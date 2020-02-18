Ahırdaki hayvanların zehirlendiği iddiası - Son Dakika
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Ahırdaki hayvanların zehirlendiği iddiası

16 dakika önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Şahin çiftine ait ahırda bulunan 2 büyükbaş ile 1 at öldü.

Ahırdaki hayvanların zehirlendiği iddiası, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Şahin çiftine ait ahırda bulunan 2 büyükbaş ile 1 at öldü. Şahin çifti hayvanlarının zehirlendiğini iddia ederken, İlçe Tarım Müdürlüğü incelemede bulundu.

Gölcük Değirmendere Dik Sokak'ta oturan Şahin çifti, sabah saatlerinde ahıra hayvanları kontrol etmeye gitti. Çift, kapının açık olduğunu ve 2 büyükbaş ile 1 atın öldüğünü görünce durumu yetkililere bildirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, ölen hayvanlar ise belediye ekipleri tarafından iş makinesiyle kamyona yüklenerek gömülmek üzere götürüldü.

'SÜT VEREN HAYVANLARDI'

Aydın Şahin hayvanların zehirlendiğini iddia ederek, "Telef olan hayvanlarımızın maddi değeri yaklaşık 20 bin TL. Süt veren hayvanlardı. Telef edildiklerini düşünüyoruz çünkü ahırda bir de küçük hayvanımız daha vardı. O daha dip tarafta durduğu için görülmemiş muhtemelen. Eğer yiyeceklerinden zehirlenseydiler o küçük hayvanımız da ölürdü. Hayvanlarımız haftalardır aynı besini tüketiyor. Bir de atımız ile büyükbaş hayvanlarımızın yediği yemler aynı değil. Farklı yiyecekleri veriyorduk" dedi.

'ŞİMDİ BEN NE YAPACAĞIM?'

Aydın Şahin şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Ben bu hayvanlara Kurban Bayramı'na kadar bakacaktım. Kurban Bayramı'nda bu hayvanları satıp oğluma nişan yapacaktım. Şimdi ben ne yapacağım. Ben yaklaşık 30 yıldır hayvancılık yapıyorum, böyle bir şey görmedim. Bunları yapanlardan şikayetçiyim" diye konuştu.


İlçe Tarım Müdürlüğü, Değirmendere, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:02 Kaynak: DHA
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