Ahırdaki inekler yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde Mustafa Figan'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın evin yanında bulunan ahıra da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ahırdaki 4 ineği yanmaktan son anda kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak