Ahırdaki inekler yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

Ahırdaki inekler yanmaktan son anda kurtarıldı
6 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında ahırdaki büyükbaş hayvanlar yangından son anda kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında ahırdaki büyükbaş hayvanlar yangından son anda kurtarıldı.
İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde Mustafa Figan'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın evin yanında bulunan ahıra da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ahırdaki 4 ineği yanmaktan son anda kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Çıkan yangında ev ve eşyalar küle döndü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ADANA
Son Dakika Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak Son dakika: Otomobilindeki kız arkadaşını öldürüp köprüden atlayarak intihar etti