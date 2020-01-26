Ahırdaki inekler yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ahırdaki inekler yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

Ahırdaki inekler yanmaktan son anda kurtarıldı

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında ahırdaki büyükbaş hayvanlar yangından son anda kurtarıldı.

Ahırdaki inekler yanmaktan son anda kurtarıldı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında ahırdaki büyükbaş hayvanlar yangından son anda kurtarıldı.


İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde Mustafa Figan'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın evin yanında bulunan ahıra da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ahırdaki 4 ineği yanmaktan son anda kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.


Çıkan yangında ev ve eşyalar küle döndü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ADANA

Ilıca, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
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