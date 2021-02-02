Ahırdaki ineklerin deprem paniği kamerada - Son Dakika

Ahırdaki ineklerin deprem paniği kamerada

02.02.2021 04:10

Ahırdaki ineklerin deprem paniği kamerada Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem anında Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir ahırdaki ineklerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahırdaki ineklerin deprem paniği kamerada

SİVAS - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem anında Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir ahırdaki ineklerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

AFAD verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de meydana gelen deprem Sivas'ın Gemerek ilçesinde hissedildi. Deprem esnasında ilçe merkezinde bulunan bir ahırda ineklerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem anında ahırdaki tüm ineklerin bir anda panikle ayağa kalktıkları görüldü.

Ahırdaki ineklerin deprem paniği kamerada

Sarıoğlan, Gemerek, Kayseri, Deprem, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ahırdaki ineklerin deprem paniği kamerada - Son Dakika


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