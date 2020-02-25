Ahırdan 7 ineği çalınan köylü: Tek geçim kaynağım hayvanlarım - Son Dakika

BATMAN'ın Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde, duvarı yıkılarak, girilen ahırdan 7 büyükbaş çalındı. Hayvanların sahibi Ekrem Aktaş, "Tek geçim kaynağım süt ineklerimin bulunmasını istiyorum. 8 kişilik ailemin geçimini hayvancılıkla yapıyordum" dedi.

Olay, pazar günü, Kozluk'un Karpuzlu köyünde meydana geldi. Ekrem Aktaş'a ait ahıra duvarı yıkarak, giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 7 büyükbaşı çalıp, kaçtı. Hırsızlık olayını fark eden Aktaş, jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen ekipler, ahırda inceleme yapıp, hırsız ya da hırsızların belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Geçimini hayvancılıkla sağladığını anlatan Ekrem Aktaş, mağdur olduğunu belirterek, "Tek geçim kaynağım olan süt ineklerimin bulunmasını istiyorum. 8 kişilik ailemin geçimini hayvancılıkla yapıyordum. 1 yıl önce İstanbul'dan köyüme dönüş yaptım. 50 bin TL değerinde süt veren ineklerimin çalınmasının şokunu yaşıyorum. Tek geçim kaynağımdı. Ne yapacağımı bilemiyorum" diye konuştu.