Ahırdan büyükbaş hayvanları çaldılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ahırdan büyükbaş hayvanları çaldılar - Son Dakika

Ahırdan büyükbaş hayvanları çaldılar

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir ahırdan 12 adet büyükbaş hayvan çalındı.

Ahırdan büyükbaş hayvanları çaldılar, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir ahırdan 12 adet büyükbaş hayvan çalındı.


Olay, gece muayyen saatlerde Bulgurluk Mahallesinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda bulunan hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren Abdullah Arıcan, hayvanlarını ahırda bulamayınca çalındığını anladı. Arıcan, bunun üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, hayvanları çalan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Hayvanların sahibi Abdullah Arıcan, "Daha önce de buna benzer olaylar yetkili birimlerce aydınlatıldı. İnşallah bu sefer de aynı şekilde bulunacağına inanıyor ve güveniyorum" dedi. Ahırdan 11 düve ve 1 tosununun çalındığı öğrenildi. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı
İdrarını tutamayınca yangın çıktı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi Yakınının doğum ameliyatına girme talebini reddeden doktorun burnunu kırdı! Doktor kanayan burnuyla doğum yaptırdı Kayıp balıkçılarla ilgili şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 22:29:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahırdan büyükbaş hayvanları çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]