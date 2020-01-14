Ahırdan büyükbaş hayvanları çaldılar - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir ahırdan 12 adet büyükbaş hayvan çalındı.



Olay, gece muayyen saatlerde Bulgurluk Mahallesinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda bulunan hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren Abdullah Arıcan, hayvanlarını ahırda bulamayınca çalındığını anladı. Arıcan, bunun üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, hayvanları çalan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Hayvanların sahibi Abdullah Arıcan, "Daha önce de buna benzer olaylar yetkili birimlerce aydınlatıldı. İnşallah bu sefer de aynı şekilde bulunacağına inanıyor ve güveniyorum" dedi. Ahırdan 11 düve ve 1 tosununun çalındığı öğrenildi. - KONYA