Ahırdan kaçan at, kazada telef oldu - Son Dakika

Ahırdan kaçan at, kazada telef oldu

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ahırdan kaçıp, yola çıkan at bir aracın çarpması sonucu telef olurken yavrusu yaralandı. .

Kaza Korkuteli- Burdur caddesinde saat 19: 00 sıralarında meydana geldi.Ahırdan kaçıp yolun karşısına atlayan ata, karşı istikametten gelen Mehmet Acar idaresindeki 07 CVF 33 Plakalı otomobil çarptı.Aracın sürücüsü Mehmet Acar atın çarpmasıyla yaralanırken, at olay yerinde telef oldu, yavrusu yaralandı.

Araç sürücü ambulansı ile Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yavru at Korkuteli Belediyesi veterineri tarafından tedavi edilirken, telef olan At, Korkuteli Belediyesi fen işleri müdürlüğü iş makinesi ile olay yerinden kaldırılarak gömüldü.