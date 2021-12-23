Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! - Son Dakika

Sosyal medyada yayınlanan ilginç videolara kurt ve kangal arasındaki bir video daha eklendi. TikTok'ta paylaşılan videoda, çiftlik evindeki ahıra girdiği görülen kurdun, ağzındaki kuzuyla dışarı çıkmaya çalıştığı izleniyor.

İPE BAĞLI OLMASINA RAĞMEN PES ETMEDİ

Kurt ve kangalın karşı karşıya gelmesinin ardından, herkes kurdun rahatlıkla evden çıkacağını düşündü. Ancak kangal, ipe bağlı olmasına rağmen pes etmedi ve rakibini evden dışarı çıkarmadı.

FIRSATINI BULUNCA ALT ETTİ

Kangal, dışarı çıkma hesapları yapan rakibinin kendisine yaklaşmasıyla hamlesini yaptı ve kurdu kısa süre içerisinde yere serdi. İpe bağlı olmasına rağmen evini koruyan kangalın çabası ve evine olan sadakati alkış topladı.