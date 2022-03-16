Ahırı alevler sardı, 10 büyükbaş hayvan kurtarılamadı - Son Dakika
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Ahırı alevler sardı, 10 büyükbaş hayvan kurtarılamadı

16.03.2022 10:10

İstanbul Beykoz'da bir ahırda çıkan yangında 8'i büyükbaş, ikisi buzağı 10 hayvan öldü.

İstanbul Beykoz'da gece saat 02.00 sıralarında çıkan, nedeni belli olmayan yangında ahırda bulunan 8'i büyükbaş 10 hayvan telef oldu. Hayvan sahiplerinin uyuduğu anlarda çıkan yangından geriye sadece telef olan hayvanlar kaldı.

03.00 sıralarında uyanan ev sahipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüp, soğutma işlemlerini yaptı. Yangında hayvanlar telef olurken ahırda maddi hasar meydana geldi.

Son Dakika | Ahırda çıkan yangında 10 hayvan telef oldu

"HAYVANLARI DUMAN YÜZÜNDEN ÇIKARAMADIK"

Telef olan hayvanların sahibi Orhan B., "Gece saat 02.00'de falan başladı sanırım. Biz saat 03.00 gibi kalktık. İndiğimizde hayvanları çıkaramadık duman yüzünden, hepsi telef olmuştu. Sanırım elektrik kontağından çıktı, buzdolapları vardı, belki de fareler kemirmiştir. Onlardan çıktı sanırım. Zararımız çok büyük. Aşağı yukarı 8 büyükbaş 2 tane de küçük buzağı vardı, olay bundan ibaret." dedi.

Son Dakika | Ahırda çıkan yangında 10 hayvan telef oldu
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İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahırı alevler sardı, 10 büyükbaş hayvan kurtarılamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahırı alevler sardı, 10 büyükbaş hayvan kurtarılamadı - Son Dakika
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