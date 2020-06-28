Ahırı sanat atölyesine dönüştürdü - Son Dakika

Ahırı sanat atölyesine dönüştürdü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Nazlı Şener, eşinin çalıştığı çiftlikte bulunan bir ahırı sanat atölyesine çevirdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Nazlı Şener, eşinin çalıştığı çiftlikte bulunan bir ahırı sanat atölyesine çevirdi. Atölyede doğal boya ve kumaşları üreterek ürünler üreten Şener, bölgedeki kadınlara da istihdam sağlıyor.

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Nardane Kuşçu, 120 dönüm arazi üzerine kurduğu çiftliğinde organik tarım yapıyor. Ormanın içinde kurulan çiftlikte yapılan üretimin yanı sıra, vatandaşlara çeşitli eğitim, aktivite ve atölye çalışmaları, tatil yapabilme imkanları sunuluyor. Çiftlikte eşi yönetici olarak çalışan Nazlı Şener, eşinin işi nedeni çiftlikte yaşamaya başladıktan sonra eski bir ahırı sanat atölyesine dönüştürdü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim bölümü mezunu olan Nazlı Şener, mesleğini yaparak çiftliğe katkı sağlamak istedi. Çiftlikte bulunan bir ahırı, çalışanlarla birlikte temizleyen Nazlı Şener, atık malzemeleri kullanarak sanat atölyesine dönüştürdü.


Atölye bölgedeki kadınlara istihdam sağladı


Çiftliği ziyaret eden çocuklar ve ailelerinin doğal ürünleri kullanarak baskı, boya gibi etkinlikler yapabildiği atölyede Nazlı Şener boş vakitlerinde kökboyası ve doğal baskı yöntemleri ile organik ürünler üretiyor. Kurduğu atölyede bölgede yaşayan kadınlara doğal ip dağıtan Nazlı Şener, çanta dikmelerini istedi. Kadınların ördüğü çantalar, çiftlik bünyesinde Nazlı Şener'in atölyesi bünyesinde kurulan marka ile satıldı. Elde edilen gelir bölgedeki kadınlara dağıtıldı. Doğal boyalarla organik tişörtler üretmeye başlayan Şener, bu ürünlerin kısa süre içerisinde satışını yapmayı planladıklarını söyledi.


"Neden burada sanat olmasın diye düşündük"


Atölyenin kurulma sürecini anlatan Nazlı Şener, "Eşim buranın yöneticisi. İstanbul'dan geldik, dolayısıyla ben de burada yaşıyorum. İlk defa hayatımda kurumsal bir şirketinde böyle aile ortamının olduğunu gördüm. Burada herkes her işi yapıyordu. Ben de nasıl bir katkıda, üretimde bulunabilirim diye düşündüm. Ben Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Bölümü mezunuyum. Neden burada sanat olmasın diye düşündük. Eski bir ahırı sanat atölyesine dönüştürdük. Ekipçe atık malzemelerle, bulduğumuz malzemelerle burayı yaptık. Tüketme, üret felsefesini uygulayarak böyle bir atölye yaptık. Buraya gelen misafirlerimizle, çocuklarla çeşitli sanat aktiviteler yapılıyoruz. Doğaya dokunarak su bazlı boyalarla, doğal baskı yapıyoruz. Taş ve kütük kullanarak çiçekleri, bitkileri kumaşlara çıkartarak bazı çalışmalar yapıyoruz" dedi.


"Bölgede yaşayan kadınlara doğal iplerden çantalar ördürdük"


Atölyede doğal ürünleri kullanarak üretim ve etkinliklerin yapıldığını ifade eden Şener, "Bu sanat atölyesi ile bir marka kurduk. Çantalarla başladık. Bir sosyal projemiz olsun istedik. Bulunduğumuz bölgeye bir istihdam sağlamalıydık. Bölgede yaşayan kadınlara doğal iplerden çantalar ördürdük. Bunları satışa sunduk. Üretilen çantaları satışa sunduk. Hem onlara istihdam sağlamış olduk hem de markamızın ilk ürünlerini satmış olduk. İkinci adım olarak tekstile girmek istiyoruz. Ne organik kumaşlara doğal kök boyları kaynatarak renk veriyoruz. Bunları markamız altında satışa sunmak istiyoruz. İlk olarak personelimiz için üretelim istedik. Bu ilk adımla başladık, böyle devam edeceğiz. Doğala bir ilgi oluştu. Herkes artık doğal ürünler yemek, giymek istiyor. Biz de inşallah buna bir katkıda bulunmuş oluruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahırı sanat atölyesine dönüştürdü - Son Dakika

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