Son Dakika Haberleri: Ahırı spor salonuna çevirip, plastik bidonlardan kum torbası yaptılar
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Ahırı spor salonuna çevirip, plastik bidonlardan kum torbası yaptılar

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Emirhan ve Hasan Taş kardeşler, köylerinde spor salonu olmayınca ahırı spor salonuna çevirdi.

Ahırı spor salonuna çevirip, plastik bidonlardan kum torbası yaptılar, System.String[]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Emirhan ve Hasan Taş kardeşler, köylerinde spor salonu olmayınca ahırı spor salonuna çevirdi. Plastik bidonlardan kum torbası yapan kardeşler, tahtadan barfiks ve dambıl yapıp araç lastikleri ile kas çalıştı.

Çınar ilçesine bağlı Başalan köyünde ikamet eden 12 yaşındaki Emirhan Taş ve 8 yaşındaki kardeşi Hasan Taş köylerinde spor salonu olmayınca el ele verip ahırı spor salonuna çevirdi. Naylondan eldiven yapan kardeşler, plastik bidondan yaptıkları kum torbasını barfiks olarak kullandıkları tahtaya asıp yumruklamaya ve tekmelemeye başladı. Daha sonra zıplayıp tahtaya tutunan kendileri küçük ama hayalleri büyük olan kardeşler burada barfiks çekti. Yine plastik şişelerden yaptıkları dambılları ellerine alan kardeşler bir süre çalıştı. Kardeşler daha sonra yine plastik şişelerin içine doldurdukları kumdan yaptıkları halteri kaldırarak çalışmalarını sürdürdü. Kardeşler daha sonra araç lastiklerini kaldırarak günlük sporlarını tamamladı.

Emirhan ve Hasan Taş kardeşlerin hayallerini gerçekleştirdiği bu çalışma görenlerin içini ısıttı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:27 Kaynak: İHA
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