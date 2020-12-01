Ahırı yanan aileye büyükbaş ve yem desteği - Son Dakika

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde geçen 25 Kasım'da ahırı yanan ve 9 büyükbaş hayvanı telef olan Sayım Demir'e, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 2 inek, 6 buzağı, 13 ton yem desteği verildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aileyle telefonda görüntülü görüşerek, "Devletimiz tüm gücü ile ihtiyaç sahibi ailelerinin yanında" dedi.

İlçede Kahveci mahallesinde oturan Sayım Demir'in evinin arkasındaki ahırda bulunan saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır kullanılmaz hale geldi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yangında hayvanları telef olan ve ahırı yanan aileyi ziyaret etti. Aileye 2 gebe inek, 6 buzağı, 12 ton kaba yem, 1 ton besi yemi hediye edildi. Belediye Başkanı Altun, aileye ahır yapma sözü verdi.