Ahırı yanan vatandaşa Çukurca halkından destek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ahırı yanan vatandaşa Çukurca halkından destek - Son Dakika

Ahırı yanan vatandaşa Çukurca halkından destek

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dombayçayır köyünde ahırı yanan vatandaşa, Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca beldesi halkı sahip çıktı.

Ahırı yanan vatandaşa Çukurca halkından destek, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dombayçayır köyünde ahırı yanan vatandaşa, Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca beldesi halkı sahip çıktı.

Dombayçayır'da çıkan yangın sonrası bir ahır ve 8 adet büyükbaş hayvan telef oldu. Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın belediye anonsundan komşu köye yardım çağrısında bulundu. Çağrıya cevap gecikmedi. Çukurca belde halkı gönüllü olarak ahırı ve hayvanları telef olan vatandaşa saman balyası desteğinde bulundu.

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, "Saman ve balya için Beldemiz Çukurca' da duyarlı hayırsever vatandaşlarımız ahırı yanan vatandaş için seferber oldular. Duyarlı hayırsever vatandaşların desteğiyle ahırı yanan vatandaşın acısının bir nebze hafifleyeceğini düşünerek saman, balya ve yem yardımında bulundular. Rabbim yardımları kabul eylesin" dedi. - KÜTAHYA

Bilecik, Kütahya, Çukurca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:58 Kaynak: İHA

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