Ahırı yanınca hayvanlarıyla arazide yaşamaya başladı - Son Dakika

ERZURUM'da, evi ve ahırı çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Eyüp Karaca (43), ailesini kiraladığı eve yerleştirdikten sonra yer bulamadığı hayvanlarıyla dışarıda yaşamaya başladı.
Merkez Palandöken ilçesi Karayolları semtindeki evi ve ahırı yaklaşık 2,5 ay önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen, 7 çocuk babası Eyüp Karaca, ailesi için Yıldızkent semtinde ev kiraladı. Eşi ve çocuklarını buraya yerleştiren Karaca, 5 inek ve 3 atı için ahır arayışına girdi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle ücreti uygun ahır arayan Karaca, çareyi Erzurum- Erzincan yolu kenarındaki otlak alanda buldu. Hayvanlarını yoldan uzak noktaya iplerle bağlayan Karaca, süt sağım makinesi ile jeneratör getirdiği alanda hayvancılık yapmaya başladı. Ot yönünden verimli olan alanda hayvanları için de kamyonetiyle bidonlarla su taşıyan Karaca, günün 24 saatini onlarla geçiriyor.
Gündüz otlakta otlatarak, su verip, sütlerini sağdığı hayvanları gece de yalnız bırakmayan Eyüp Karaca, serdiği minderde oturarak vakit geçiriyor. Bir taraftan çayını yudumlayan bir taraftan da alanda bulunan hayvanlarıyla ilgilenen Karaca, "Yaz sıcağı, hayvanları burada barındırmaya çalışıyorum. Maddi durumum iyi değil, yer almayı düşünüyorum, param yok. Burada güze kadar kalacağım. Mecbur gece de burada yatıyorum" diye konuştu.