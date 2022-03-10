Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş - Son Dakika
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Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş

10.03.2022 07:36

2015 yılından itibaren kendisinden haber alınamayan Emrah Dinçer'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Katillerinin ise en yakın akrabaları olduğu belirlendi.

Gemerek ilçesinde oturan Emrah Dinçer, 2015 yılında evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yapılan aramalarda Dinçer'in izine rastlanmadı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma kapsamında 7 yıl önceki dosyayı yeniden açtı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin yaptığı çalışmada Dinçer'in en son Niğde iline gittiği tespit edildi. Emrah Dinçer'in Niğde'de öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek soruşturma genişletildi. Şüphe üzerine Dinçer'in Niğde'de yaşayan akrabaları İ.Ö., O.Ö., H.Ö., A.Ö. ve H.Ö. hakkında Sivas, Niğde ve Gemerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Niğde'de eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucu 5 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş

ÖLDÜRÜP GÖMDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden A.Ö., emniyetteki ilk sorgusunda yeğenleri İ.Ö. ve O.Ö.'nün kayınbiraderleri olan Emrah Dinçer'i 2015 yılında alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüklerini ve hayvan alım satım için kullandıkları ahırın bahçesine gömerek üzerini betonla kapattıklarını itiraf etti. İfade üzerine polis ekipleri Ankara'dan getirilen 'Eva' isimli kadavra köpeği ile ahır bahçesinde arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği yerde kazı çalışması yapıldı. Söz konusu yerde insan vücuduna ait olduğu anlaşılan kemik parçaları ve giysi bulundu. Sivas'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş
Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş
Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş
Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş
Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş
Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş
Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş
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Emrah Dinçer, Gemerek, Sivas, Niğde, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş - Son Dakika


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07:36 Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş
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SON DAKİKA: Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş - Son Dakika
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