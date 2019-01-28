Son Dakika Haberleri: Ahırın Üzerine Kaya Düştü: 9 Hayvan Telef Oldu

Ahırın Üzerine Kaya Düştü: 9 Hayvan Telef Oldu

19 dakika önce

Hakkari'nin Taşbaşı köyünde bir ahırın üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ahırın Üzerine Kaya Düştü: 9 Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Hakkari'nin Taşbaşı köyünde bir ahırın üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Taşbaşı köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan İbrahim Çiftçi'ye ait ahırın üzerine dağlarda kopan kaya parçası düştü. Olayda 9 küçükbaş hayvan telef olurken, 25 küçükbaş hayvan ise sağ kurtarıldı.

Taşbaşı Köyü Muhtarı Faysal Çiftçi, yağışlarla birlikte kaya düşme tehlikesinin halen devam ettiğini belirtti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Çukurca, İbrahim Çiftçi, Hakkari, 3. Sayfa
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