Ahırın Üzerine Kaya Düştü: 9 Hayvan Telef Oldu
19 dakika önce
Hakkari'nin Taşbaşı köyünde bir ahırın üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu 9 küçükbaş hayvan telef oldu.
Hakkari'nin Taşbaşı köyünde bir ahırın üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu 9 küçükbaş hayvan telef oldu.
Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Taşbaşı köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan İbrahim Çiftçi'ye ait ahırın üzerine dağlarda kopan kaya parçası düştü. Olayda 9 küçükbaş hayvan telef olurken, 25 küçükbaş hayvan ise sağ kurtarıldı.
Taşbaşı Köyü Muhtarı Faysal Çiftçi, yağışlarla birlikte kaya düşme tehlikesinin halen devam ettiğini belirtti. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:27 Kaynak: İHA
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