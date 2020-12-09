Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü - Son Dakika

Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü

09.12.2020 17:15
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü, System.String[]

Kocaeli'de 7 ay önce ahırına giren büyükbaş hayvanın sahibini arayan Oğuzhan Kanpara, yaşadığı bilgi karmaşası sebebiyle bir türlü işin içinden çıkamadı.

Kocaeli'de 7 ay önce ahırına giren büyükbaş hayvanın sahibini arayan Oğuzhan Kanpara, yaşadığı bilgi karmaşası sebebiyle bir türlü işin içinden çıkamadı. Kanpara, sahibinin bulunmaması halinde hayvanı hayır için bağışlayacağını söyledi.

Olay yaklaşık 7 ay önce Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kanpara Mahallesi'nde meydana geldi. Kanpara Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiren Oğuzhan Kanpara (32), 7 ay önce ahırına yabancı bir büyükbaş hayvanın girdiğini fark etti. Hayvanın köyde bir başkasına ait olabileceğini düşünen Kanpara, hayvanın sahibi tarafından gelip alınması için beklemeye başladı. 7 aydır sahibi çıkmayan hayvanı besleyen Kanpara, hayvanın küpesinden elde ettiği bilgiler sonrasında içinden çıkamadığı bir bilgi karmaşası ile baş başa kaldı.

Bulmak için muhtarlar ve kaymakamdan yardım istedi

Ahırına nereden geldiğini bilmediği hayvanın kulak küpesinden sahibini belirleyen Kanpara, hayvanın sahibinin satış yapmak istediği sırada bir başkasına ait benzer bir hayvanı sattığını, satın alan şahsın da hayvanı başkasına sattığını öğrendi. Yanlış hayvanı satan şahsa ulaşan Kanpara, şahsın hayvanı almayı kabul etmemesi üzerine satın alan kişiyi aradı. O kişiden de olumsuz yanıt alan Kanpara, kimin olduğunu bir türlü bulamadığı öküzün sahibini ortaya çıkarmak için çevre köylere ve Kaymakam'a haber vererek yardım istedi. Kanpara, bir süre daha sahibinin ortaya çıkmaması halinde hayvanı satarak gelirini hayır işlerine bağışlayacağını söyledi.

7 aydır sahibi çıkmayan tosuna bakıyor

Uzun süredir hayvanı aradığını söyleyen Oğuzhan Kanpara, "Bu hayvanı, tabi biz köy yerindeyiz herkes birbirinin hayvanlarına sahip çıkar. Kimse kimsenin malını çalmaz burası böyle başka mekanlar gibi değil yani kimse kimsenin malını almaz. Tabi ben yabancı bir köydendir diye düşündüm. Hayvan baktım gitmiyor, benim ahırımın oraya artık yerleşti gitmiyor, ineklerimden ayrılmıyor. Sonra tabi ben birkaç gün önemsemedim. Aradan vakit geçtiği zaman bir baktım sahibi yok. Sağa sola haber verdim yok" dedi.

Ayını renkte başka bir hayvan satılınca işler karıştı

Hayvanın sahibini ararken bilgi karmaşası içine düştüğünü anlatan Kanpara, "Tabi bu olayın üstünden bir hafta sonra buradan bir köylü abimiz geldi. Bir tane hayvan aldı, hayvan aynı şu anki bulunan hayvana benziyordu. Kendi hayvanı diye getirdi. Tabi biz olayı sonradan öğrendik. Meğerse o abi kendi hayvanı yerine başkasının hayvanını getirmiş. Yani ne oldu? Şuanda bu hayvan aslında o abinin ama o abi başkasının hayvanını getirdi. Ama sorunu çözemiyoruz çünkü öbür hayvan kimin bulunamıyor. Yani bu hayvanın şuanda aslında sahibi belli ama, öbür hayvanın sahibi yok. Öbür insanlar da bu hayvanın yerine öbür hayvanı aldıkları için bu hayvanı getirmiyorlar. 'Bizim hakkımız değil' diyorlar" diye konuştu.

"Yani bu hayvan onun ama o hayvan bunun değil"

Kulak küpesinden hayvanın sahibini bulunca işin daha da karıştığını ifade eden Kanpara, "İşte hayvanın kim olduğu belli aslında hayvan Siretiye köyünde bir abimize ait bu hayvan. Ama o abimiz 2-3 ay önce yanlışlıkla aynı bu hayvana benzer meziyette renk olarak bir hayvanı buradan hayvanı kaybolunca getirdi yani kendi ahırına getirdi o da başkasına satmış. Oda başkasına satmış yani öbür hayvan kayboldu. Daha doğrusu abimiz, bu hayvanı kendi hayvanı sanıp sattı. Yani bu hayvan onun ama o hayvan bunun değil. Sahibi bulunmazsa büyük ihtimal bir hayır kurumuna bağışlanacak. Aslında bana al dediler, 'Sana düşer' dediler ama benim buna ihtiyacım yok Allah'a şükür. Olan bana yetiyor, bir de başkasını malında gözümüz yok. Gerekirse kurbanda satarız bir hayır kurumuna bağışlarız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü - Son Dakika


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