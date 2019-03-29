Son Dakika Haberleri: Ahırında Hint Keneviri Yetiştirmekten Gözaltına Alındı

Ahırında Hint Keneviri Yetiştirmekten Gözaltına Alındı

1 saat önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki ahırda, Hint keneviri yetiştiren İ.İ. (45), polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Ahırında Hint Keneviri Yetiştirmekten Gözaltına Alındı, System.String[]
AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki ahırda, Hint keneviri yetiştiren İ.İ. (45), polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.İ., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  

Acarlar Mahallesi'nde yaşayan İ.İ.'nin, ahırda Hint keneviri yetiştirdiğini öğrenen polis ekipleri, dün harekete geçti. Ahıra baskın yapan ekipler, saksılara ve toprağa ekili 234 kök Hint keneviri buldu. Poşette ise 14 gram Hint keneviri tohumu ile kurusıkı ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.İ., İncirliova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.İ., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:24 Kaynak: DHA

Polis, İncirliova, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yola Koşan Çocuğu Radar Kamerasından Gören Polis Kurtardı İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti Yediği Cezanın Ardından İntihara Kalkışan Vatandaş: Adalet İstiyorum Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:40:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahırında Hint Keneviri Yetiştirmekten Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]