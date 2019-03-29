Ahırında Hint Keneviri Yetiştirmekten Gözaltına Alındı
1 saat önce
AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki ahırda, Hint keneviri yetiştiren İ.İ. (45), polis operasyonuyla gözaltına alındı.
AYDIN'ın İncirliova
ilçesindeki ahırda, Hint keneviri yetiştiren İ.İ. (45), polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.İ., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Acarlar
Mahallesi'nde yaşayan İ.İ.'nin, ahırda Hint keneviri yetiştirdiğini öğrenen polis ekipleri, dün harekete geçti. Ahıra baskın yapan ekipler, saksılara ve toprağa ekili 234 kök Hint keneviri buldu. Poşette ise 14 gram Hint keneviri tohumu ile kurusıkı ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.İ., İncirliova Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.İ., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Aydın
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:24 Kaynak: DHA
Yola Koşan Çocuğu Radar Kamerasından Gören Polis Kurtardı
İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
Yediği Cezanın Ardından İntihara Kalkışan Vatandaş: Adalet İstiyorum
Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı