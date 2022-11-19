Tüm hayvanlarının ölüsünü bulan çiftçi, gece güvenlik kamerasını izlediğinde hıçkırarak ağladı

Hayvanlarını kontrol etmeye giden bir çiftçi, ahıra girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Neredeyse tüm hayvanlarını ölü olarak bulan çiftçi, hayvanların nasıl öldüğünü belirlemek için güvenlik kameralarını izlemeye karar verdi.

KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Çiftçinin kameraları izlemesiyle birlikte korkunç gerçek de ortaya çıkmış oldu. Buna göre gece ahıra giren bir fil, tüm hayvanları ezerek öldürmüştü. Bu anlar saniye saniye kaydedildi.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Çiftçinin görüntüleri paylaşmasının ardından viral olan video, kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı.