Son Dakika Haberleri: Ahırından 200 kilo satılmaya hazır tel çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Ahırından 200 kilo satılmaya hazır tel çıktı - Son Dakika

Ahırından 200 kilo satılmaya hazır tel çıktı

7 saat önce

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir şüphelinin evinde 200 kilo satılmaya hazır hurda tel ele geçirildi.

Ahırından 200 kilo satılmaya hazır tel çıktı, System.String[]

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir şüphelinin evinde 200 kilo satılmaya hazır hurda tel ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sulusaray ilçe merkezinde bulunan Malum Seyit Tekke mahallesindeki bir ev ve eklentisi olan ahırda satılmaya hazır vaziyette hurda bakır kablolarının bulunduğu tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden gerçekleştirilen operasyonda şahsın ikamet ve eklentilerinde, 150 kg hurda bakır tel, 43 kg çelik tel, 4,5 kg alüminyum saç parçaları ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Sulusaray, Jandarma, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:23 Kaynak: İHA
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