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Ahırını kontrole giden çoban felaketi yaşadı! Buzağıları yanarak ölmüş - Son Dakika

Ahırını kontrole giden çoban felaketi yaşadı! Buzağıları yanarak ölmüş

02.02.2022 00:47

Erzincan'da akşam saatlerinde ahırı kontrole giden çoban, yangın çıktığını fark edince hayvanları kurtarmak için yanan ahıra girdi. Çobanın yaralı olarak kurtulduğu yangında, 5 buzağı yanarak öldü.

Erzincan Terzibaba Mezarlığı altındaki Suna Eltut'a ait ahırda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç ve ekip olay yerine sevk edildi. Ekiplerce yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

HAYVANLARI KURTARMAK İSTEMİŞ

Ahırda bulunan hayvanları kurtarmak isteyen ve ismi öğrenilemeyen çoban yaralanırken, 5 buzağı yoğun duman nedeniyle öldü.

ÇOBAN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan çoban sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Çobanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ahırını kontrole giden çobanın dünyası başına yıkıldı! Buzağıları çırpınarak can vermiş
Ahırını kontrole giden çobanın dünyası başına yıkıldı! Buzağıları çırpınarak can vermiş
Ahırını kontrole giden çobanın dünyası başına yıkıldı! Buzağıları çırpınarak can vermiş
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Erzincan Belediyesi, Erzincan, Yangın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ahırını kontrole giden çoban felaketi yaşadı! Buzağıları yanarak ölmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahırını kontrole giden çoban felaketi yaşadı! Buzağıları yanarak ölmüş - Son Dakika
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