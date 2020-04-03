Ahırının ey büyük tosununu bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ahırının ey büyük tosununu bağışladı - Son Dakika

Ahırının ey büyük tosununu bağışladı

6 saat önce

Van merkez Tuşba ilçesinde çiftçilik yapan Sezgin Esici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için ahırının ey büyük tosununu bağışladı.

Ahırının ey büyük tosununu bağışladı, System.String[]

Van merkez Tuşba ilçesinde çiftçilik yapan Sezgin Esici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için ahırının ey büyük tosununu bağışladı.


Tuşba ilçesine bağlı Timar Mahallesi'de (Gedikbulak) çiftçilik yapan 6 çocuk babası Sezgin Esici (57), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek ahırının ey büyük tosununu bağışladı. Ailesinin de destek verdiği kampanyada özenle yetiştirdiği büyükbaş hayvanını mahalleye giden valilik ekiplerine teslim etti. Tosunu teslim alan Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyanın Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da başarılı bir şekilde sergilendiğini ifade ederek, "Sezgin Esici'nin beslediği hayvanı bize vererek hem Vefa Grubuna hemde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına desteğinden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.


Çiftçi Sezgin Esici ise " Dünyadaki ve ülkemizdeki salgın hastalığı nedeniyle hep beraber zor günler yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyası çerçevesinde, Van ilimizdeki "Vefa Grubu" faaliyetine destek vermek ve az da olsa katkı sunmak amacıyla bir köylü ve çiftçi olarak ben de yetiştirdiğim en büyük hayvanımı bağışlıyorum. Hep beraber bu zorluğu da aşacağız. Herkesi desteğe davet ediyorum. Cumhurbaşkanıma ve halkımıza saygılarımla" dedi.


Görevliler tarafından teslim alınan hayvanın satışından elde edilen geliri kampanya için açılan hesaba aktarılacak. - VAN

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:31 Kaynak: İHA

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