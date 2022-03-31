Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan yük gemisine müdahale ediliyor - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki çimento yüklü gemiye müdahale edildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Haydarpaşa'dan Libya'ya seyir halindeyken Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki ALRAQEEM isimli çimento yüklü gemi için KURTARMA-6 römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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