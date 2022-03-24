Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne Yenikapı'ya yanaştırıldı - Son Dakika

Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin emniyetli şekilde Yenikapı'ya yanaştırıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek, Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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