Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne Yenikapı'ya yanaştırıldı - Son Dakika
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Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne Yenikapı'ya yanaştırıldı

24.03.2022 20:18
Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne Yenikapı'ya yanaştırıldı

Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin emniyetli şekilde Yenikapı'ya yanaştırıldığı bildirildi.

Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin emniyetli şekilde Yenikapı'ya yanaştırıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ahırkapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek, Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne Yenikapı'ya yanaştırıldı

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Yenikapı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne Yenikapı'ya yanaştırıldı - Son Dakika


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