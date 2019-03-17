Ahırların Üzerine Çığ Düştü: 46 Hayvan Telef Oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Yukarı Akkaya köyünde 4 ayrı ahırın üzerine çığ düşmesi sonucu 45 keçi ile 1 katır telef oldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Yukarı Akkaya köyünde 4 ayrı ahırın üzerine çığ düşmesi sonucu 45 keçi ile 1 katır telef oldu.



Hakkari'den 60 kilometre mesafede bulunan Çukurca ilçesine bağlı Yukarı Akkaya köyünün üst kısımlarında inen çığ, 4 ayrı ahırın üzerine düştü. 2 ahırda maddi hasar meydana gelirken, Cemil Dayan'ın ahırında bulunan 45 keçi ile Necman Demirel'in ahırında bulunan 1 katır ise çığ altında kalarak telef oldu.



Ellerine kazma kürek alan köylüler, ahırda kalan hayvanları çıkartmak için büyük bir çaba harcadı. 3 metre karın altında kalan birçok hayvanın telef olan leşleri çıkartıldı. Elektrik direklerinin devrildiği ve içme suyu hatlarını büyük zarar gördüğü Akkaya köyünde, su sıkıntısı yaşandığı öğrenildi. - HAKKARİ

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