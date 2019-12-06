Ahırlı Belediyesi yayladaki kaçak yapılara geçit vermiyor

Konya'nın Ahırlı ilçesindeki bazı yaylalarda bulunan kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkıldı.

Ahırlı Belediyesi ekiplerince, ilçeye bağlı Kuruçay Mahallesi sınırlarında bulunan Ulu Kapı, Çat Ayağı, Kabuk Han ve Çardak yaylalarındaki imara uygunsuz yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 43 su basmanı, 6 ev, 1 çardak ve 17 adet bungalov ev yıkıldı.



Konuya ilişkin bilgi veren Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, "2017 yılında çıkan imar affı kapsamı dışında kalan, daha sonra kaçak yapılaşma suretiyle yaylalarımızda gerçekleşen yapılara 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince yıkım gerçekleştirdik. Yaptığımız bu uygulama aynı zamanda yaylalarımızdaki otlakları korumaktadır. Ayrıca yaylada geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlarımız tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Kaçak yapılara asla göz yummayacağız." diye konuştu.