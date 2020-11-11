Ahırlı'da 800 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Konya'nın Ahırlı ilçesindeki dipsiz göl mevkiinde, "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" projesi kapsamında fidan dikme programı gerçekleştirildi.
Ahırlı ilçesindeki Hocalı Yaylası yakınındaki Dipsiz Göl'de düzenlenen fidan dikim etkinliğin Ahırlı Kaymakamı Mustafa Atış, Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, Bozkır Cumhuriyet savcıları Burak Öztürk, Bilge Bozkurt, Hakim Nazlı Tosun, Ahırlı İşletme şefi Safa Andil, orman muhafaza memurları, işçiler ve gönüllüler katıldı.
Bölgeye, 800 adet sedir fidanı dikildi.
- Kaynak: AA
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