Son Dakika Haberleri: Ahırlı'da dolu tarım arazilerine zarar verdi
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Ahırlı'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

8 saat önce

Konya'nın Ahırlı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Ahırlı'da dolu tarım arazilerine zarar verdi, System.String[]
Konya'nın Ahırlı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, ilçede öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Yaklaşık bir saat etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

Erdoğan Mahallesinden Nuri Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir saat mahallemizde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı sebebiyle sebze ve meyve tarlalarında büyük hasarımız var." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:16 Kaynak: AA
Dolu Yağışı, Konya, Ahırlı, Güncel
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