Ahırlı'da Göksu - Taşeli Projesi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ahırlı'da Göksu-Taşeli tarımsal destek projeleri konulu toplantı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı İsa Akgül'ün de katıldığı toplantıda tarımsal destekler, program kapsamları, müracaatlar ve takip edilmesi gereken metotlar ele alındı.



Toplantıda ayrıca bugüne kadar yapılan projelerden mantar, meyve bahçesi, arı sütü üreticiliği, çit, hayvancılık çadırları gibi projelerin durumu 2020 yılı içerisinde yapılacak desteklemelerin durumları ile ilçeye kazandıracağı ekonomik katkılar değerlendirildi.

Proje toplantısının sonuç bölümünde ise daha çok talep ve proje üretilmesi konularında görüş birliğine varıldı.



Programa İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı İsa Akgül, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, İlçe Tarım Müdürü Şükrü Çimen, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.