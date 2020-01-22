Ahırlı'da Göksu - Taşeli Projesi toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahırlı'da Göksu - Taşeli Projesi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ahırlı'da Göksu - Taşeli Projesi toplantısı yapıldı

6 saat önce

Ahırlı'da Göksu-Taşeli tarımsal destek projeleri konulu toplantı düzenlendi.

Ahırlı'da Göksu - Taşeli Projesi toplantısı yapıldı, System.String[]

Ahırlı'da Göksu-Taşeli tarımsal destek projeleri konulu toplantı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı İsa Akgül'ün de katıldığı toplantıda tarımsal destekler, program kapsamları, müracaatlar ve takip edilmesi gereken metotlar ele alındı.


Toplantıda ayrıca bugüne kadar yapılan projelerden mantar, meyve bahçesi, arı sütü üreticiliği, çit, hayvancılık çadırları gibi projelerin durumu 2020 yılı içerisinde yapılacak desteklemelerin durumları ile ilçeye kazandıracağı ekonomik katkılar değerlendirildi.

Proje toplantısının sonuç bölümünde ise daha çok talep ve proje üretilmesi konularında görüş birliğine varıldı.


Programa İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı İsa Akgül, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, İlçe Tarım Müdürü Şükrü Çimen, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

İsa Akgül, Ahırlı, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ev temizliğinden kazandığı sermayeyle mantar üreticisi oldu
Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 21:21:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahırlı'da Göksu - Taşeli Projesi toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]