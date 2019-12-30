Ahırlı'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahırlı'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ahırlı'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Konya'nın Ahırlı ilçesinde Belediye ekipleri kapanan mahalle yollarını açmak için aralıksız çalışıyor.

Ahırlı'da karla mücadele çalışmaları sürüyor, System.String[]

Konya'nın Ahırlı ilçesinde Belediye ekipleri kapanan mahalle yollarını açmak için aralıksız çalışıyor.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı mahalle yolları kapandı.

Ahırlı Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Belediye Başkanı İsa Akgül, ekiplerin günün ilk ışığı ile başladıkları yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, "İlçe merkezimiz ve mahallelerimizdeki yolları açtık. İlçemizin dış mahallesi Kurucay yolunu açma çalışmalarımız devam ediyor. Kar kalınlığı ilçe merkezimizde 15 santimetre, Kurucay dış mahallemizde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti." dedi.

Belediye kepçesini kullanan Başkan İsa Akgül, ekiplere destek verdi.

İsa Akgül, Ahırlı, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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