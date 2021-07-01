Ahırlı'da "Kuruçay Bal Ormanı" için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Ahırlı ilçesi Kuruçay ve Gölcük Yaylası arasında bulunan 20 hektarlık orman arazisi üzerine kazandırılan bal ormanı projesinde çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Toroslar'da üretilen Kuruçay Balının üretimi hane gelirleri daha da artacak ve marka haline gelecek.

Kuruçay köyünde yapılan yatırımlar ve eğitimler bal üretiminin her geçen gün daha da arttığını, bal ormanının tamamlanmasıyla birlikte Kuruçay'da bal üretiminin daha da artacağını belirten Kuruçay Köyü Muhtarı Sedat Büyükyavuz, şunları kaydetti:

"Köyümüzde 100 yıldır süregelen arıcılık, günümüzde en yaygın yürütülen faaliyetlerin başında gelmektedir. Köyümüzün arıcılık sektöründe daha da iyi yerlere gelmesi için devletimizin destekleriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Son olarak köyümüzün bal ormanına kavuşması ve ilçe sakinlerimizin arıcılık faaliyetlerini daha da etkin bir şekilde yürütebilmesi için Konya Orman Bölge Müdürlüğümüze yaptığımız başvuruyla bal ormanı projemizde çalışmalarımız başladı. Kuruçay mahallemiz ile Gölcük yaylamız arasında orman arazisi üzerinde 20 hektarlık alanda yürütülen çalışmaların kısa zamanda tamamlanmasını ve mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulmasını bekliyoruz. Bunun yanında 10 hektarlık bir alanımıza bal ormanı yapılması için girişimlerimize devam edeceğiz."

Kuruçay mahallesinde 23 arıcıya ait bin 500 kovan bulunduğunu dile getiren Büyükyavuz, bal ormanında nektar ve polen bakımından zengin olan ıhlamur, kestane, akasya, yabani erik, kızılcık, üvez, muşmula, yabani elma ve lavanta gibi bitkiler yetiştirileceğini söyledi.