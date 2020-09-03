Ahırlı'da tolum sağlığı merkezi yeni yerinde hizmete girdi - Son Dakika

Konya'nın Ahırlı ilçesinde yeni yapımı tamamlanan toplum sağlığı merkezi, 112 Acil servis binası ve aile hekimliği binası, hizmete açıldı.

Ahırlı Kaymakam Vekili Muhammed Deniz Kılınç ve Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, toplum sağlığı merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

3 milyon 436 bin liraya mal olan yeni hizmet binasının, 750 metrekare kapalı alana sahip olduğu belirtildi.

Toplum sağlığı merkezi, 112 Acil servis ve aile hekimliğini bir arada barındıran hizmet binasında, 3'ü doktor olmak üzere 21 sağlık personelinin görev yaptığı bildirildi.

Yalıhüyük Kaymakamı ve Ahırlı Kaymakam Vekili Muhammed Deniz Kılınç, toplum sağlığı merkezi personeliyle bir süre sohbet edip, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Yeni toplum sağlığı merkezinin yapımı ile ilgili olarak bilgi veren Başkan İsa Akgül, "Milletvekillerimiz Abdullah Ağralı ve Ziya Altunyaldız'ın destekleri ile ilçemize modern bir sağlık ocağı kazandırdık. Yapımında emeği geçen tüm milletvekillerimize, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç beye, İlçe Kaymakamımıza, il ve ilçe teşkilatlarımıza teşekkür eder, ilçemize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Toplum sağlığı merkezinde muayene odaları laboratuvar, dinlenme, emzirme odaları ve diş polikliniği bulunuyor.