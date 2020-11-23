Ahırlı Kaymakamlığından öğrencilere kaynak kitap desteği - Son Dakika

Konya'nın Ahırlı ilçesinde öğrencilere İlçe Kaymakamlığınca kaynak kitap desteği yapıldı.

Okullarda koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bu dönemde, 5, 6, 7, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin evlerinde, yararlanabilecekleri 1200 kaynak kitabın dağıtımı Ahırlı Kaymakamlığınca yapıldı.

Ahırlı Kaymakamlığınca öğrenciler için her yaş kategorisine uygun toplam 1200 kitap dağıtılmış oldu.

Öğrencilerin bu süreçte evlerinde kaynak kitaplarla desteklenmesi amaçlandığı belirtildi.