Ahırlı ve Yalıhüyük'te Yol Açma Çalışmaları Sürüyor

Ahırlı ve Yalıhüyük'te yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ahırlı ve Yalıhüyük'te yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Gece başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle belediye fen işleri olarak çalışmalarımızı sabahın erken saatlerinden itibaren aralıksız sürdürüyoruz." dedi.



Başkan Koçer gazetecilere yaptığı açıklamada, "Merkez mahalle ve dış mahallelerimizde kapalı yol bulunmuyor. Yağan karı biz bir afet olarak görmüyoruz, bereket olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.



Koçer, ayrıca soba zehirlenmelerine karşı belediye anonsundan sıkça vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını, olası soba zehirlenmelerine karşı tedbir almalarını istediklerini belirtti.



Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül de, "İlçemiz merkez dahil toplam 15 mahallemiz var. Belediyemizin iş makinaları ile sürekli çalışarak dış mahallerimiz dahil yollarımızı açtık. Ahırlı'dan, Akören Konya yolu ise şu an kapalı, kara yolları ağında olan bu yolda ekipler yoğun olarak çalışıyor. Belediye olarak bizde sürekli teyakkuz halindeyiz. Yalıhüyük merkez de ve Ahırlı ilçesinde belediye ekipleri yoğun çalışıyor. Yalıhüyük ve Ahırlı da kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilk, orta, lise, halk eğitim merkezleri bir gün süre ile tatil edildi." diye konuştu.

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