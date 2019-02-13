Son Dakika Haberleri: Ahırlılı Çiftçilere Fiğ Dağıtıldı

Ahırlılı Çiftçilere Fiğ Dağıtıldı

7 saat önce

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ahırlılı çiftçilere fiğ tanesi dağıtıldı.

Ahırlılı Çiftçilere Fiğ Dağıtıldı, System.String[]
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ahırlılı çiftçilere fiğ tanesi dağıtıldı.

Yüksek besleme değerine sahip fiğ otu yetiştirmek için çiftçilere fiğ tanesi dağıtımına katılan İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, "İlçe Müdürlüğümüzün hazırladığı çayır, mera ve yem bitkileri geliştirme projesi kapsamında çiftçilerimize hayvancılık sektöründe önemli bir yer tutan kaba yem ihtiyacının karşılanması için yüzde 40 çiftçi katkılı, 9 bin kilogram fiğ dağıtımı yapıldı. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Talep eden 44 çiftçiden 15'inin fiğ tohumlarını aldığı belirtilirken talebe bağlı olarak bu oranın artabileceği bildirildi.

Düzenlenen proğrama İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Tarım Müdürü Şükrü Çimen ve çiftçiler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:11 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 01:07:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahırlılı Çiftçilere Fiğ Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]