Ahıska Kadınları Başkanı Agadadiyeva Faya oldu - Son Dakika
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Ahıska Kadınları Başkanı Agadadiyeva Faya oldu

1 saat önce

Agadadiyeva Faya Zeynul "Ahıska Kadınları" Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı seçildi.

Ahıska Kadınları Başkanı Agadadiyeva Faya oldu, System.String[]

Agadadiyeva Faya Zeynul "Ahıska Kadınları" Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı seçildi. Agadadiyeva Faya'nın başkanlığı oybirliğiyle kabul edildi.


10 yıldır "Ahıska Kadınları" STK başkanlığını üstlenen Kassanova Gülperi görevini Agadadiyeva Faya Zeynul devretti. Görevi boyunca Ahıska kadınları için faydalı çalışmalar gerçekleştiren Gülperi'ye meslektaşları görevi boyunca vermiş olduğu hizmetlerden ve faaliyetlerden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.


Gülperi Kassanova'ya Almatı Valisi adına Kazakistan Halk Meclisi Sekreterliği tarafından teşekkür mektubu takdim edildi. Ardından Kassanova, Ahıska Türkleri'nin Kazakistan Cumhuriyeti'nde 75 yıl ikamet madalyası ile ödüllendirildi. - ERZİNCAN

Sivil Toplum Kuruluşu, Kazakistan, Gülperi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:46 Kaynak: İHA
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