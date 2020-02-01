Ahıska kadınları yeni başkanını seçti - Son Dakika
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Ahıska kadınları yeni başkanını seçti

7 saat önce

Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapılan seçim ile Faya Agadadiyeva, "Ahıska Kadınları" sivil toplum kuruluşu yeni başkanı seçildi.

Ahıska kadınları yeni başkanını seçti, System.String[]

Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapılan seçim ile Faya Agadadiyeva, "Ahıska Kadınları" sivil toplum kuruluşu yeni başkanı seçildi.


Almatı'da yapılan toplantıda Faya Agadadiyeva'nın başkanlığı tüm katılımcıların oybirliğiyle kabul edildi.


"Ahıska Kadınları" STK başkanlığını 10 yıldır yürüten Gülperi Kassanova görevi yeni seçilen Faya Agadadiyeva devretti.


Devir teslim töreninde yapılan açıklama da 10 yıl görev yapan Gülperi Kassanova bu süre zarfında Ahıska Kadınları için çok büyük ve faydalı çalışmalar gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı. Meslektaşları Kassanova'ya STK başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerden dolayı teşekkür ettiler.


Gülperi Kassanova'ya, Almatı Şehir Valisi adına Kazakistan Halk Meclisi Sekreterliği tarafından teşekkür mektubu takdim edilirken, Ahıska Türkleri'nin Kazakistan Cumhuriyeti'nde 75 yıl ikamet madalyası ile ödüllendirildi. - İSTANBUL

Sivil Toplum Kuruluşu, Kazakistan, Gülperi, Almatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
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