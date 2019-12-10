Ahıska Sürgünü, 1944 Belgeseli (1)

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

"Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlatılan film ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"na katıldı. Anma progrında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlatılan filmin gösterimi de yapıldı.

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