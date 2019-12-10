Son Dakika Haberleri: Ahıska Sürgünü, 1944 Belgeseli (1)
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Ahıska Sürgünü, 1944 Belgeseli (1)

6 saat önce

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı" Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlatılan film ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

"Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlatılan film ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"na katıldı. Anma progrında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlatılan filmin gösterimi de yapıldı.

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Ahıska Sürgünü, 1944 Belgeseli (1)

Ahıska Türkleri, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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