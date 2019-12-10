Son Dakika Haberleri: "Ahıska Sürgünü, 1944" belgeseli (2)
Son Dakika Güncel 'Ahıska Sürgünü, 1944' belgeseli (2) - Son Dakika

"Ahıska Sürgünü, 1944" belgeseli (2)

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı" "Ahıska Sürgünü, 1944" belgeselinin gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi

"Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"

"Ahıska Sürgünü, 1944" belgeselinin gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"na katıldı. Anma progrında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlatılan filmin gösterimi de yapıldı.

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Ahıska Sürgünü, 1944 belgeseli (2)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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