"Ahıska Sürgünü, 1944" belgeseli (2)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi

"Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"

"Ahıska Sürgünü, 1944" belgeselinin gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"na katıldı. Anma progrında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlatılan filmin gösterimi de yapıldı.

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