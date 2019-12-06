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Ahıska sürgünü tanıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geliyor

6 saat önce

75 yıl önce ana vatanlarından kopartılarak vagonlara doldurulan ve günlerce zor şartlarda yolculuğa mahküm bırakılan Ahıska Sürgünü tanıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşuyor.

Ahıska sürgünü tanıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geliyor, System.String[]

75 yıl önce ana vatanlarından kopartılarak vagonlara doldurulan ve günlerce zor şartlarda yolculuğa mahküm bırakılan Ahıska Sürgünü tanıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşuyor.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) işbirliğinde, Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türkü'nün sürgün edilişinin 75'inci yılında sürgün tanıkları Ankara'da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Ahıska Sürgünü tanıkları, 10 Aralık 2019 tarihinde Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"na katılacak.


YTB gerçekleştirdiği programlarla soydaş ve akraba toplulukların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda sürgüne maruz bırakılarak ana vatanlarından koparılan Ahıska Türklerini yalnız bırakmayan YTB, düzenlediği anma törenleriyle acıları bir nebze olsa paylaşıyor. Sovyetler Birliği döneminde Stalin'in kararıyla 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türkü'nün vagonlara doldurularak sürgün edilmesinin 75'in yılında YTB tarafından düzenlenecek olan programla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'den 30 sürgün tanığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geliyor. 10 Aralık 2019 Salı tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Ahıska Sürgününün 75'inci yıl anma programı"yla da sürgün sırasında yaşanan olaylara dikkat çekilecek - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan, Aralık, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:36 Kaynak: İHA
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