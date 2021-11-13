"Ahıska Sürgünü" yarın TRT Avaz'da izleyiciyle buluşacak - Son Dakika

Kafkasya'dan başlayan ve Orta Asya steplerine kadar uzanan sürgünün sessiz tanıklarını anlatan "Ahıska Sürgünü" belgeseli, yarın izleyicilerle buluşacak.

Sovyetler Birliği döneminde Stalin tarafından 14 Kasım 1944'te, günümüzde Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska bölgesindeki Türklerin, tren vagonlarına doldurularak Orta Asya'ya sürülmesinin hikayesini röportajlarla aktaran "Ahıska Sürgünü" belgeseli, beş bölümden oluşuyor.

Her hafta bir bölümü yayınlanacak olan belgeselin ilk bölümü, yarın saat 20.30'da TRT Avaz'da ekrana gelecek.

Sürgünü sözlü tarih çalışmasıyla ele alan belgesel, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da çekildi. Gelecek nesillere aktarılan bir belge niteliği de taşıyan belgesel, beş ülkeden toplam 75 sürgün tanığıyla çekimler yapılarak hazırlandı.

Belgeselin lansmanı, sürgünün 75. yılında anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.