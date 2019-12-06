Son Dakika Haberleri: Ahıska sürgününün anlatıldığı resim yarışmasının ödüllerini Cumhurbaşkanı verecek
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Ahıska sürgününün anlatıldığı resim yarışmasının ödüllerini Cumhurbaşkanı verecek

6 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından "Dinmeyen Sızı: Sürgün" adıyla Ahıska sürgününün 75'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ödüllü resim yarışması sonuçlandı.

Ahıska sürgününün anlatıldığı resim yarışmasının ödüllerini Cumhurbaşkanı verecek, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından "Dinmeyen Sızı: Sürgün" adıyla Ahıska sürgününün 75'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ödüllü resim yarışması sonuçlandı.


DATÜB tarafından Ahıska Sürgünü 'nün 75'inci yılına özel düzenlenen "Dinmeyen Sızı: Sürgün Uluslararası Resim Yarışması'nda dereceye giren eser sahipleri belli oldu. Yarışmada Sovyet yönetimi tarafından 14 Kasım 1944 tarihinde geçmişinden ve geleceğinden kopartılarak sürgün edilen Ahıska Türklerinin tarihi acıları işlendi. Farklı ülkelerden bireysel katılımların bulunduğu ve 11-16 yaş aralığı ile 16 ve üstü yaş gurubunda düzenlenen yarışmada dereceye giren eserlerin ödülleri 10 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da anma programında verilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenecek olan eserlerin ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:28 Kaynak: İHA
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