Ahıska Türk'ü Usmanov WBC Asia Şampiyonu oldu - Son Dakika

Ahıska Türk'ü Usmanov WBC Asia Şampiyonu oldu

22.02.2021 09:24
Ahıska Türk'ü Usmanov WBC Asia Şampiyonu oldu, System.String[]

Ukrayna'da yaşayan Ahıskalı Türk Boksör Camal Usmanov, Uluslararası Boks Gecesi'nde WBC Asia Şampiyonu unvanını kazandı.

Ukrayna'da yaşayan Ahıskalı Türk Boksör Camal Usmanov, Uluslararası Boks Gecesi'nde WBC Asia Şampiyonu unvanını kazandı.

Ukrayna başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası Boks Gecesi'nde WBC Asia hafif ağır sıklet şampiyonu unvanını kazanan Ahıskalı Türk boksör Camal Usmanov oldu. Anashkin Anatoly Pavlovich rehberliğinde 15 yıldır eğitim alan 21 yaşındaki Camal Usmanov, 8 profesyonel maça çıktı ve 3'ü nakavtla olmak üzere tüm dövüşlerini galibiyetle bitirdi.

Usmanov'un bu maçtaki rakibi Almanya'da yaşayan Avrupa şampiyonu, 12 maçın hepsini nakavtla kazanan 35 yaşındaki Türk Şükrü Altay oldu.

DATÜB'den yapılan açıklamada, "DATÜB ailesi olarak Ahıskalı boksörümüzü tebrik eder, spor hayatında başarıların devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - BARTIN

Ahıska Türk'ü Usmanov WBC Asia Şampiyonu oldu

Ukrayna, Kiev, Boks, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahıska Türk'ü Usmanov WBC Asia Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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