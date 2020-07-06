Ahıska Türkleri anavatanlarında yeniden hayata tutunuyor - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gürcistan'ın Ahıska ve Gori şehirlerinde ikamet eden 45 ailenin evlerinin tadilatını yaparak ailelere sera desteği sağladı ve seracılık ile ilgili eğitimler verdi.



Gürcistan'ın bağımsızlığını kazandığı 90'lı yıllardan sonra sürgün edilen Ahıskalı ailelerin bir kısmı ana yurtlarına dönmüş olmalarına rağmen işsizlik, düşük gelir seviyesi, düzenli gelir kaynaklarının olmaması gibi birtakım ekonomik sorunlarla mücadele ediyor. TİKA tarafından 2012-2019 yılları arasında tarım, eğitim, üretim gibi doğrudan gündelik hayatlara dokunan projeler hayata geçirildi.



Gürcistan'ın Ahıska ve Gori şehirlerinde ikamet eden ve ağır sosyo-ekonomik şartlarda yaşayan Ahıskalı Türklerinin yaşadıkları evlerin çatı, kapı, pencere ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması ile aileler daha iyi fiziki şartlarda yaşama imkanına kavuştu. Gürcistan'ın 5 farklı bölgesinde toplamda 45 aileye verilen destek ile tadilat ve tamirat giderlerini karşılayacak ekonomik güce sahip olmayan Ahıskalı aileler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya duydukları minnettarlığı dile getirdi.



Projeden yararlanan Taverani köyünden Tezegül Faziliyeva, " Azerbaycan'dan vatanıma, Ahıska'ya göç ettim. Allah razı olsun Türkiye devletinden bize seralar yaptılar. Buralarda istediğimiz bitkileri yetiştiriyoruz ve onlardan kazanç elde ediyoruz" şeklinde konuştu.



Tsiteliubani köyünden Shukri Aflatov ise "Fidanlarımızın meyveleri sofralarımızda, bize kazanç sağlıyor. Allah Türkiye'den, TİKA'dan çok çok razı olsun. Bize güzel imkanlar oluşturdu" dedi.



Tarımsal kalkınma ve sürdürülebilir tarım projelerini dünyanın birçok noktasında hayata geçiren TİKA, Ahıskalı ailelere temin edilen seralar ile de bu projelerine bir yenisini ekledi. Toplamda 43 aileye sunulan sera desteği ile bölgede yaşayan insanların düzenli ekonomik gelir düzeyine ulaşması beklenirken; kendi kendilerine yetebilen ve günlük elde ettikleri ortalama 15-20 kilogram ürünü satabilme gücü kazanan halkın ekonomik hayatın önemli bir parçası olması sağlanmaya çalışılıyor.



Toplamda 215 kişinin faydalandığı sera desteği projesi kapsamında kendilerine ait arazilerinde seralarına kavuşan ailelere sulama teknikleri, seracılık, bitki zararlıları ile mücadele gibi farklı konularda tarım uzmanlarınca teorik ve pratik eğitimlerde veriliyor. Ayda 16 saat süren teorik eğitimlerin 1 yıl boyunca sürmesi ve toplamda 200 saati aşkın eğitim programı düzenlenmesinin yanı sıra, çözüm talebinde bulunan ailelerin uzaktan eğitim ve sosyal medya üzerinden de günlük ve haftalık olarak da tarım uzmanlarından kesintisiz destek alabilmesi sağlanıyor. - ANKARA