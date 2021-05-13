Ahıska Türkleri baharın gelişini "sümelek" tatlısıyla kutluyor - Son Dakika

Ahıska Türkleri baharın gelişini "sümelek" tatlısıyla kutluyor

13.05.2021 11:05
Ahıska Türkleri baharın gelişini

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki Ahıska Türkleri, baharın gelişini kutlamak ve bolluk içerisinde bir yıl geçirmek için "sümelek" tatlısı yapıyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki Ahıska Türkleri, baharın gelişini kutlamak ve bolluk içerisinde bir yıl geçirmek için "sümelek" tatlısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan getirilerek Üzümlü ilçesinde iskan edilen Ahıska Türkleri, bahar mevsiminin gelişinin sümelek tatlısı ile kutlanması geleneğini, öz vatanlarında sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

İlçedeki dört ayrı bölgede ikamet eden Ahıska Türkleri, tabiatın yenilenip doğanın yeşile büründüğü günlerde, evlerinin önünde kurdukları kazanlarda sümelek tatlısı pişiriyor.

Nevruz bayramı ile başlayıp mayıs ayının sonuna kadar pişirilen tatlının yapımı, yaklaşık 1 hafta sürüyor.

Yapımı zahmetli ve uzun sürüyor

Hazırlanması zahmetli ve uzun olduğu için kadınlar arasında imece usulü pişirilen tatlı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aile arasında yapılarak komşu, akraba ve misafirlere ikram ediliyor.

Geyikli köyünde yaşayan Ahıska Türkleri'nden Zülfira Basat, sümelek tatlısının Orta Asya'dan gelen bir gelenek olduğunu söyledi.

Baharın gelişini kutlamak, baharı karşılamak için sümelek tatlısını yılda bir yaptıklarını ifade eden Basat, şöyle konuştu:

"Sümelek tatlısını akraba, komşularla düğün gibi yapardık. Ama bu günlerde Kovid-19 salgını nedeniyle mecburen yakın derece akrabalarımız yengemiz, kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz. Sümelek tatlısının yapılışı 1 hafta sürer. Buğdayın yıkanması kökletilmesi oluyor, daha sonra öğütülüp un ile karıştırılıyor. Sümelek yaklaşık 18-20 saat kaynatılıyor, kıvamı geldikten sonra biz bunun üzerini kapatıp, dinlenmeye bırakıyoruz. Ardından da komşularımıza ve çevremizdekilere ikram ediyoruz."

Tatlı yapımı, ilkbaharın başlangıcından mayıs sonuna kadar sürüyor

Aynı köyde yaşayan 69 yaşındaki Yusuf İlyas ise Ukrayna'dan Türkiye'ye öz vatanlarına geldikleri için mutlu olduklarını ve vatan hasretlerini bitiren Türkiye'ye teşekkür ettiklerini belirterek, "Sümelek tatlısını ilkbaharın gelmesinden bu zamanlara kadar yapıyoruz. Komşulara akrabalara dağıtıyoruz. Bizim geleneksel tatlımızdır." ifadesini kullandı.

Tatlının yapılışı ile ilgili bilgi veren Zülhumar Baset da buğdayı yıkayıp serdiklerini, daha sonra kuruyan ve büyüyen buğdayı parçalayıp makinalarda çektiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ilık su ile karıştırıp şiresini çıkarıyoruz. Un ve sıvı yağ kullanıyoruz, içerisine şeker atmıyoruz. Allah vergisi kaynadıktan sonra tatlı oluyor. Sümelek tatlısını baharın gelişinde yapıyoruz, havaların güzel olması yağmurların yağması, ekinlerimizin güzel olması için dualarla yapıp dağıtıyoruz. Yemesi lezzetlidir, yapması düğün gibidir. Bu sümelek tatlısını önceden düğün gibi yapardık, şimdi bu koronavirüsden dolayı az miktarda kişi ile yapıyoruz. "

Ahıska Türkleri, Erzincan, Ukrayna, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ahıska Türkleri baharın gelişini 'sümelek' tatlısıyla kutluyor - Son Dakika


Son Dakika

Bomba iddia: Başrol oynadığı Masumiyet'in final yapacağını öğrenen Hülya Avşar, yapım şirketini basıp karardan döndürdü Bomba iddia: Başrol oynadığı Masumiyet'in final yapacağını öğrenen Hülya Avşar, yapım şirketini basıp karardan döndürdü Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor Tam kapanma döneminde 2 milyon haneye 2,2 milyar lira destek sağlandı Tam kapanma döneminde 2 milyon haneye 2,2 milyar lira destek sağlandı Babasından 'estetik' fırçası yiyen Aynur Aydın, bu durumu takipçileriyle paylaştı Babasından 'estetik' fırçası yiyen Aynur Aydın, bu durumu takipçileriyle paylaştı Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak

Son Dakika Haberleri
12:18 Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı
12:00 10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor
11:58 Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor
11:56 Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak
11:35 Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti
11:31 Babasından 'estetik' fırçası yiyen Aynur Aydın, bu durumu takipçileriyle paylaştı
11:13 Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar
10:20 Vermek istediği mesajı bu kez kimse anlamadı! Sarıgül'den yeni video
10:17 Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz!
Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı         
12:18
10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor 10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor         
12:00
Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak         
11:56
Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti         
11:35
Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi         
11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı         
10:29
87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı 87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı         
10:08
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü         
10:02
Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor         
09:58
Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi         
09:47
İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi         
09:39
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu         
00:17
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı         
17:05
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 12:23:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahıska Türkleri baharın gelişini "sümelek" tatlısıyla kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement