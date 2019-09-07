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Ahıska Türkleri Bişkek buluşması gerçekleşti

1 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin halk toplantısı Bişkek'te gerçekleştirildi.

Ahıska Türkleri Bişkek buluşması gerçekleşti, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin halk toplantısı Bişkek'te gerçekleştirildi.


Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un başkanlığında gerçekleşen toplantıya Ahıska Türklerinin yaşadığı 9 ülkeden katılım sağlandı.


Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleşen buluşmasında yönetim kurulu toplantısı da yapıldı.


DATÜB 2019 yılı çalışma takvimi içinde başarıyla devam eden toplantılar çerçevesinde Bişkek'te yapılan halk toplantısın da Kırgızistan'da yaşanan sorunlar ile ilgili yapılacak faaliyetler ve çözüm için yapılan çalışmalar anlatıldı.


DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, toplantılarda yapılan çalışmalar ile Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türklerinin karşılaştığı sorunlara çözüm için yapılacak girişimleri anlattı.


Kassanov, "Dünyanın neresinde olursa olsun tüm hemşerilerimizin tüm sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Temsilciliklerimiz bulundukları bölgelerde olan olayları bize anında aktarıyorlar. Biz büyük bir aileyiz her zaman dayanışma içinde olacağız. Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te DATÜB sizin emrinizdedir" dedi.


DATÜB yöneticileri halk toplantısında Kırgızistan yaşanan sorunlar ile yapılan faaliyetleri anlatarak katılımcıların görüşlerini dinlediler. Bişkek'te yapılan DATÜB Yönetim Kurulu toplantısında ise, Gürcistan Ahıska'da yapılan çalışmalar çerçevesinde göç ile yapılacak faaliyetler dile getirildi. Sürgünün 75. Yılı anma programları için yapılan çalışmalar ile öğrenci çalışmaları ile birçok konu gündeme alınarak karara bağlandı.


Bişkek buluşmasında Ahıska Türkleri hacca giden Ahıska Türkleri hacıları için hayır duaları yapılarak hac programlarının ileriki yıllarda da devamı için dilekler anlatıldı. Dünyanın değişik 9 ülkesinden Bişkek toplantısına katılan heyetler DATÜB'e ve Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek desteklerini dile getirdiler. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:21 Kaynak: İHA
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