Ahıska Türkleri Denktaş'ı unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahıska Türkleri Denktaş'ı unutmadı - Son Dakika

Ahıska Türkleri Denktaş'ı unutmadı

6 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 8. yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Ahıska Türkleri Denktaş'ı unutmadı, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 8. yıl dönümünde mesaj yayımladı.


Kassanov, mesajında, hayatını Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesine adayan büyük lider ve devlet adamı Denktaş'ın, halkı ve devleti için verdiği onurlu mücadelenin tüm Türk dünyasına ışık tuttuğunu belirtti.


Bu gün olduğu gibi yarın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ışık tutacağına vurgu yapan Kassanov, Denktaş'ın hayatı boyunca Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasını, Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde savunduğuna işaret ederek, "Kıbrıs'ta Türklük davasına, Denktaş ve arkadaşlarının verdiği mücadeleyi biz Ahıska Türkleri her zaman vatan Ahıska mücadelesi için rehber edindik. Denktaş'ın vefatının 8. yıl dönümünde başta dava arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soydaşlarımızı Ahıska Türkleri olarak en derin hislerle selamlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ahıska Türkleri, Rauf Denktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti
Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 21:31:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahıska Türkleri Denktaş'ı unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]